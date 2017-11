Update voegt Chill-modus toe aan Tesla Model S en Model X

Tesla-directeur Elon Musk heeft ontzettend veel last van stress, zei hij. Nou, dan kan hij die nieuwe acceleratiemodus van de Model S en Model X dus prima gebruiken. De modus heet Chill.



Want in het dagelijkse verkeer wil niet iedereen constant Insane of Ludicrous. Chill maakt de gasrespons van de Model S en Model X wat kalmer, wat soepeler. Elektrische auto’s pakken meteen vanaf stilstand op en leveren hun maximale vermogen en koppel gelijk. Chill maakt, volgens Tesla, “de acceleratie iets geleidelijker”.

Uitstappen

Daarbij introduceert update 2017.44 een uitstapmodus. Als die is ingesteld wordt het stuur teruggetrokken als de bestuurder wilt uitstappen en gaat de stoel automatische naar achteren. Als hij of zij vervolgens weer instapt, gaan zowel het stuur als de stoel weer terug naar de eerder ingestelde positie.