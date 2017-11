Tesla Semi-elektrotruck even snel als een Ferrari 288 GTO

Nou, vooruit… Normaal gesproken doen we geen vrachtwagens, maar voor deze ene keer wel. Dit is de Tesla Semi, de volledig elektrische trekker die het merk van Elon Musk al enige tijd geleden heeft aangekondigd.

Tesla is altijd een merk van superlatieven, dus laten we die eerst maar eens langsgaan. De Semi kan in 5 seconden van stilstand naar 60 mph (97 km/h) knallen. Dat betekent dat de trekker precies even snel is als een Maserati Quattroporte S, een Volkswagen Golf R en zelfs een Ferrari 288 GTO, om maar even iets heel exotische te noemen. Met een trailer van maximaal 36.000 kilogram erachter is de Semi iets minder Usain Bolt-achtig, want dan duurt het 20 seconden om naar 60 mph (97 km/h).

Megacharger-stations

Volstrekt niet relevant natuurlijk, want het gaat bij een vrachtwagen om de actieradius. En die is, volgens Tesla, zo’n 800 kilometer groot. De Semi heeft vier elektromotoren voor evenzoveel achterwielen. Die krijgen hun ‘sap’ van een batterijpakket dat onder de cabine ligt en bij nieuwe Megacharger-stations in 30 minuten weer tot vier vijfde op te laden zijn (goed voor ongeveer 640 kilometer).

Zitpositie

Opvallend in de cabine is de zitpositie van de bestuurder. De chauffeursstoel is in het midden geplaatst, met rechts erachter nog een zitplaats (een slaapvertrek heeft de Semi (nog) niet). De rest van het interieur is, zoals we dat gewend zijn van Tesla, buitengewoon minimalistisch, met twee schermen links en rechts voor de bediening, navigatie en het entertainment. De Semi is uitgerust met het nieuwe Enhanced Autopilot-systeem.