Toegift nummer zoveel! Pagani Zonda gaat vrolijk door

De Pagani Zonda is als een oudere popartiest die niet van ophouden weet. Hij heeft al tig afscheidsconcerten gegeven, maar komt toch iedere keer weer terug. Nu als Zonda No. 33.

Zo noemt de Russische tuner Topcar Design hem. Want Pagani gaat de auto voor een klant van hen bouwen. Zonda No. 33 moet in de lente van 2018 de Pagani-fabriek in San Cesario sul Panaro verlaten. Is hij een opgewaardeerde oudere Zonda? Nee, daar lijkt het niet op, want Topcar Design spreekt van een ‘original car’.

Zonda HP Barchetta

Eerder dit jaar onthulde Pagani de Zonda Fantasma Evo – een opgewaardeerde versie van een Zonda F uit 2005 – en de Zonda HP Barchetta. Die laatste heeft een lage voorruit, halve zijruitjes en vreemde halfdichte wielkasten achter. Pagani bouwt er in totaal drie, waarvan één voor Horacio Pagani zelf is.