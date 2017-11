Toyota zwaait Verso uit

Toyota verdeelt momenteel de laatste exemplaren van de Verso onder zijn dealers. Eind vorige maand is in Turkije namelijk de bouw van de ruimtewagen gestaakt.

De Verso was aan het einde van zijn carrière, die in 2009 begon. Toyota presenteerde de ruimte-auto op de Autosalon van Genève in 2009. Enkele maanden daarna ging de verkoop in Nederland van start. Een jaar later boekte de Verso zijn beste verkoopjaar, zo blijkt nu.

Dalende MPV-vraag

Sinds 2010 liep de afzet van het model terug. In de eerste twee verkoopjaren wist Toyota meer exemplaren van de Verso te verkopen dan in de zeven jaar erna. Niet alleen door de leeftijd van de MPV nam de belangstelling af, ook de dalende vraag naar ruimtewagens speelt een belangrijk rol. De consument verkiest steeds vaker andere varianten boven de MPV.

C-HR

Het segment van de ruimtewagen krimpt al jaren, vandaar dat Toyota geen vervolg aan de Verso geeft. De importeur laat weten hier de focus op de C-HR te leggen, waarvan reeds 5.000 stuks zijn verkocht. Of de C-HR, die in dezelfde Turkse fabriek als de Verso het levenslicht ziet, de Verso-klant tevreden kan stellen is de vraag. Een MPV is een ander type auto dan een crossover of SUV. Mogelijk vangt de Prius Wagon de Verso-rijder voor Toyota op, aangezien dat model over een hoekige en dus ruime carrosserie beschikt.