Trump: ‘Waarom bouwen Japanse fabrikanten geen auto’s in VS?’

De Amerikaanse president Trump is op bezoek in Japan en verraste daar fabrikanten als Toyota, Honda en Nissan met de volgende vraag: “Waarom bouwen jullie geen auto’s in de Verenigde Staten in plaats van ze te importeren?”

“Is dat oké om te vragen?”, voegde Trump toe. “Dat is niet onbeleefd. Is dat onbeleefd? Ik denk het niet.” En nee, natuurlijk is dat niet onbeleefd, maar het is wel een beetje raar. Japanse fabrikanten bouwen al decennia lang auto’s in de VS. Vorig jaar bijna 4 miljoen voertuigen. Zo’n 75 procent van alle in de VS verkochte Japanse auto’s wordt in het land zelf gemaakt. Gezien de andere uitspraken die Trump deed, weet hij dat heus wel. Hij bedoelde dan ook waarschijnlijk: “Waarom bouwen jullie niet meer auto’s in de Verenigde Staten?”

Onbetrouwbaar

Trump klaagde verder over het handelstekort dat de VS met Japan heeft. Er worden bijna geen Amerikaanse auto’s verkocht in Japan, zei hij. En daarin heeft hij gelijk. Hij vergeet alleen dat daar hele goede redenen voor zijn. Amerikaanse auto’s worden door het Japanse publiek – dat natuurlijk ook chauvinistisch is – gezien als onbetrouwbaar, slecht gebouwd en te duur om in te rijden. Door hun grotere motoren wordt op voertuigen uit de US of A in Japan meer belasting geheven. Niet voor niets zijn de piepkleine kei cars ontzettend populair in Japan.