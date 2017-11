Volkswagen Polo GTI blijft onder de 30 mille

De nieuwe Volkswagen Polo GTI is krachtiger, ruimer en beter uitgerust dan voorheen. En ja, dat maakt hem ook duurder, maar niet veel…

29.590 euro

Kocht je de vorige Volkswagen Polo GTI nog voor iets meer dan 28.500 euro, moet je nu net iets meer dan duizend euro meer meenemen naar de VW-dealer. Het merk heeft de vanafprijs vastgesteld op 29.590 euro voor de snelle variant van de Polo. Daar staat tegenover dat hij wel standaard is uitgerust mét achterportieren en met een zestraps DSG-automaat. Zaken waar je eerst voor bij moest betalen.

Concurrentie

Met zijn vanafprijs van net geen 30 mille is de nieuwe Volkswagen Polo GTI vergelijkbaar geprijsd als zijn directe concurrenten. Renault rekent 30.290 euro voor de Clio RS en Peugeot vraagt 29.900 euro voor de 208 GTi. De DS 3 Performance en de Mini Cooper S zijn met respectievelijk 33.380 euro en 33.900 euro weer een stuk hoger geprijsd. Het wachten is nu op de nieuwe Ford Fiesta ST en dan is het segment van compacte hot hatches weer compleet.

200 pk

Goed, nog even wat technische zaken van de Polo GTI… Volkswagen gebruikt de 2,0 liter viercilinder turbomotor in de snelle Polo, de motor die we ook kennen uit de Golf GTI. In de Polo levert hij echter 200 pk. Het blok is altijd gekoppeld aan een automaat, waarmee je overigens wel zelf mag schakelen door middel van flippers achter het stuur. De auto sprint in 6,7 tellen naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 237 km/h. Maar dan… de nieuwe Polo GTI is door zijn zwaardere motor en extra centimeters wel wat kilo’s aangekomen. Hij weegt niet langer 1.180 kilogram, maar nu 1.241 kilogram. Voor particuliere eigenaars betekent dat overigens geen verschil in de wegenbelasting, maar in deze klasse speelt lichtvoetigheid uiteraard ook een grote rol.

Hoe hij rijdt ontdekken we volgende maand. De video kun je dan hier vinden op Autovisie.nl. De normale Polo reden we al, die video zie je hieronder: