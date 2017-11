Onder de hamer: Porsche 911 GT2 gaat al over de miljoen

Om even in te haken op onze review van de Porsche 911 GT2 RS gisteren: die auto wordt vast een goede investering. Kijk maar eens naar deze 993 GT2 uit 1996. Daarvoor moet een koper minimaal een miljoen euro neertellen.

Althans, dat is de verwachting. Veilinghuis RM Sotheby’s – waarbij deze Porsche op 6 december onder de hamer gaat – schat de opbrengst op zo’n 1,1 tot 1,4 miljoen dollar (948.000 tot 1,2 miljoen euro). De GT2 van de 993-generatie is dan ook vrij zeldzaam. Half jaren negentig bouwde Porsche er niet meer dan 194.

Achterwielaandrijving

In feite is deze GT2 een 993 Turbo, maar dan zonder vierwielaandrijving, zonder achterbankje en zonder allerlei andere zaken die het gewicht opdrijven. Zijn luchtgekoelde zescilinder twinturbo levert 430 pk en 620 Nm af aan de achterwielen, via een handgeschakelde zesbak en een sperdifferentieel. Het resultaat is 0 naar 100 km/h in minder dan 4 seconden en een topsnelheid van zo’n 305 km/h.

Wielkastverbreders

De 993 GT2 is vooral te herkennen aan zijn wielkastverbreders, zijn frontsplitter met opstaande ‘vleugeltjes’ en zijn dubbele achterspoiler met luchtinlaten voor de intercoolers. Hij rolt op 18 inch lichtmetalen wielen met een magnesium wielhart en een aluminium velg. Zijn deuren en kofferklep zijn eveneens uit aluminium opgetrokken.

Fabrieksopties

Helemaal uitgekleed is dit GT2-exemplaar niet. Hij is uitgerust met een aantal fabrieksopties, zoals een sterkere accu, een getinte voorruit, airbags voor, airconditioning en elektrisch bedienbare ramen. Later is daar nog een radio aan toegevoegd en een Clubsport-stuurwiel. Veel gereden heeft de Porsche natuurlijk niet. In 21 jaar is er niet meer dan 11.470 kilometer op de teller gezet.