Eerste testnotities: Lotus Exige Cup 430 (2017)

Het is Lotus eindelijk gelukt om de sterkste variant van zijn 3,5 liter V6 met compressor in de Exige te wringen. Het resultaat is de snelste straatlegale auto van het Britse liefhebbersmerk ooit. De combinatie van 437 pk en 440 Nm in een auto die slechts 1056 kilo weegt, zorgt voor indrukwekkende prestaties zoals een 0-100-tijd van 3,3 seconden en een top van 290 km/h. Maar is al dat vermogen nog een beetje te controleren? Autovisie redacteur Dries van den Elzen ging op onderzoek uit op Lotus’ eigen testbaan in Hethel.