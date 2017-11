Eerste testnotities: Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ (2017)

Heel even heeft Mercedes-AMG het rijk alleen. De GLC 63 S is namelijk op dit moment de enige SUV in zijn klasse met meer dan 500 pk. Natuurlijk komt Alfa Romeo met de Stelvio Q en Jaguar met de F-Pace SVR, maar voor nu is deze GLC 63 S even de ‘King of the Hill’. Autovisie-redacteur Wouter Spanjaart gaat op pad met AMG’s nieuwste SUV, de Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+.