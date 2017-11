Eerste testnotities: Porsche 911 GT2 RS (2017)

Om te constateren dat de Porsche 911 GT2 RS snel is, hoef je alleen maar naar de specs te kijken: 700 pk, 750 Nm, 1470 kilo, een begrensde top van 340 km/h en een 0-100 tijd van 2,8 seconden spreken voor zich. De vraag is of Porsche het voor elkaar heeft gekregen om een auto met zoveel vermogen op de achterwielen ook enigszins controleerbaar te maken voor mensen die geen professioneel coureur zijn. Op het uitdagende en supersnelle circuit van Portimao ging redacteur Dries van den Elzen op onderzoek uit in deze 354.300 euro kostende, snelste Porsche 911 aller tijden, én tevens huidig Nürburgring ronderecord-houder.