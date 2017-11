Eerste testnotities: Volkswagen Phideon 480 V6 (2017)

De Volkswagen Phideon is de opvolger van de Phaeton. Die luxe limousine was in Europa en de Verenigde Staten geen groot succes, maar in China wel. Daarom komt Volkswagen alleen voor de Chinese markt met een opvolger die gebaseerd is op de techniek van een verlengde Audi A6. Moet Volkswagen de Phideon ook naar Europa halen? Autovisie testredacteur Peter Hilhorst geeft het antwoord.

