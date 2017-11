Review: Jaguar E-Pace (2017)

Op het moment dat de 100.000 ste F-Pace van de band rolt, rijden wij de als eerste met de twee SUV van Jaguar. De kleinere Jaguar E-Pace die met een prijskaart van dik 48 mille vanaf januari bij de dealers staat. Is deze kleinere, meer betaalbare SUV nog steeds een waardige Jaguar? De nieuwe E-Pace is gebaseerd op het Evoque-platform en leent ook diens aandrijflijnen en techniek. In 2018 volgt de derde SUV van Jaguar, de volledige elektrische I-Pace. Kijk deze video waarin Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma verslag doet van zijn testritten in Engeland met de Jaguar E-Pace 180 pk diesel en de 300 pk benzine-versie.