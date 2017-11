Sjoerds Weetjes #52: De herkenbare taxi van Tokio

De London Taxi is wereldberoemd, maar Japan heeft ook zijn eigen taximodel. Binnenkort wordt die auto vervangen door een wel heel herkenbaar model. Spreken we binnenkort dan over de ‘Tokyo Taxi’? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen neemt je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes mee naar de straten van Tokio en praat je bij.