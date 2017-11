Uw Garage: Buick Park Avenue (1992)

De gemiddelde Nederlander wisselt na iets meer dan vier jaar van auto. Hans Koks niet. Toen hij in 1992 zijn net aangeschafte Buick Park Avenue de showroom uit reed, wist hij al dat de auto lang zou blijven. Maar dat hij in 2017 nog altijd met zijn rode Park Avenue zou rijden, nee, dat had hij destijds nooit gedacht…