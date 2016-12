Skoda Octavia Scout maakt gamma compleet

Nu de normale Skoda Octavia en Octavia RS gepresenteerd zijn, kan de Octavia Scout natuurlijk niet achterblijven. Hier is hij dan, uiteraard ook met de nieuwe neus met vier koplampunits.

Dertig millimeter

Eigenlijk net als bij de RS vormen de koplampen het grootste uiterlijke verschil bij de Skoda Octavia Scout. De voor- en achterbumper lijken sterk op de bumpers die voorheen ook werden gebruikt, inclusief de aluminiumkleurige bodembescherming, al zijn ze volgens Skoda wel iets gewijzigd. De zwarte stootstrip op de portieren is echter wel verdwenen, zodat de auto iets chiquer oogt dan voorheen. De bodemvrijheid blijft volledig gelijk en scheelt dertig millimeter met die van een Octavia Combi. Niet geschikt om mee door rivieren te gaan, maar wel handig op een bospad of met drempels.

Drie motoren

Net als zijn voorganger komt de Skoda Octavia Scout met drie verschillende motoren op de markt, twee diesels en een benzinemotor. Die laatste is de bekende 1,8 liter TSI met 180 pk en ook de diesels, de 2.0 TDI met 150 pk en de 2.0 TDI met 184 pk, kennen we al. Nieuw is wel dat de 150 pk sterke dieselmotor nu ook te krijgen is in combinatie met een DSG-automaat en vierwielaandrijving. Voorheen moest je met die versie altijd zelf schakelen.

Techniek

Waarin verschilt hij dan eigenlijk wél? Nou, de Skoda Octavia Scout krijgt net als de Octavia en de Octavia RS een hele reeks aan assistentiesystemen aan boord, die bij dit model waarschijnlijk grotendeels standaard worden. Je moet dan denken aan dodehoekdetectie, een noodremsysteem voor in de stad, een verbeterde inparkeerhulp en ook een assistentiesysteem dat helpt met achteruitrijden met een trailer. Verder is ook het infotainmentsysteem grondig aangepakt en is de auto nu te krijgen met een 9,2 inch groot beeldscherm.