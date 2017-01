Hypercar van Mercedes-AMG heet voorlopig Project One

Laten we hopen dat Mercedes-AMG’s super-de-supersportwagen uiteindelijk een spannendere naam krijgt, want de werktitel Project One is wel érg nietszeggend natuurlijk. Net zoals de naam Aston Martin AM-RB 001 dat ook is, zeg maar.

Want de auto die achter die aanduiding schuilgaat wordt de concurrent van AMG’s toekomstige hypercar. Immers, zowel de Aston Martin (die in samenwerking met Red Bull wordt ontwikkeld) als de Mercedes-Benz leunen stevig op Formule 1-techniek.

De Aston Martin smokkelt daarbij nogal, want hij gaat een hoogtoerige, atmosferische V12 krijgen met zo’n 1000 pk. De AMG blijft trouwer aan zijn raceroots en gaat waarschijnlijk voor een kleine V6 en een elektromotor. Het vermogen van die hybride aandrijflijn moet “meer dan 1000 pk” zijn.