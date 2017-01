Jaguar F-Type was mooi, is dat na facelift nog steeds

Een facelift voor de F-Type? Aah, dat had je nou echt niet hoeven doen, Jaguar. En met die zin nemen we niet bescheiden en beleefd een cadeautje in ontvangst. We bedoelen gewoon dat de F-Type niet onder het mes had gehoeven.



Al is er door de chirurgen van Jaguar gelukkig weinig gesneden. De F-Type kreeg een nieuwe voorbumper aangemeten, koplampen met full-ledtechniek en achterlichten met donkere lenzen. In het interieur monteert Jaguar dunnere, lichtere stoelen (min 8 kilogram), waarvan de rugleuning iets verder naar achteren kan dan voorheen (wat voor een lagere zitpositie en meer beenruimte zou zorgen).

Circuitdag

De geüpdatete F-Type is in staat om zelfstandig in te parkeren en krijgt een vernieuwd infotainmentsysteem mee. Daarin zit een applicatie verwerkt, met de naam ReRun, die beelden van een GoPro-camera kan combineren met door de auto gegenereerde informatie over de gereden snelheid, de geselecteerde versnelling, de stand van het gaspedaal en de gehaalde rem- en g-krachten. Ideaal voor een circuitdag dus.

400 Sport

Alleen leverbaar in 2017 is de F-Type 400 Sport. Deze speciale uitvoering is te bestellen met achterwiel- of vierwielaandrijving en krijgt een 400 pk sterke versie van Jaguars bekende 3,0 liter V6 compressormotor mee. In de 400 Sport is die gekoppeld aan een achttraps automaat en een mechanisch sperdifferentieel.

Bovendien is de F-Type 400 Sport uitgerust met een opgewaardeerd onderstel en remsysteem, 20 inch lichtmetalen wielen en iets wat Configurable Dynamics heet. Daarmee kan de bestuurder de instellingen van het gaspedaal, de transmissie, de besturing en de dempers wijzigen. Jaguar levert de 400 Sport in drie kleuren: Indus Silver, Santorini Black en Yulong White.

R-Dynamic

De 340 en 380 pk sterke versies van de F-Type zijn binnenkort te bestellen als R-Dynamic, wat betekent dat ze andere 19 of 20 inch lichtmetalen wielen meekrijgen en diverse hoogglans zwarte exterieurdetails. De vernieuwde Jaguar gaat in het eerste kwartaal van 2017 in de verkoop. De prijslijst van de Engelse sportwagen start bij 99.210 euro.