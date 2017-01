De nieuwe Toyota Camry is zowaar spannend

Als je “Toyota Camry” en “synoniemen” googlet, komt er waarschijnlijk een webpagina naar voren waarop staat: “Toyota Camry: dodelijk saai, muisgrijs, ongeïnspireerd, zeventien in een dozijn”. En aan precies die ouden van dagen-reputatie probeert Toyota wat te doen met de nieuwste generatie.

En dat probeert het merk te doen met een behoorlijk spannende, zelfs sportief ogende sedan (dat we dat ooit over een Camry zouden zeggen…). De nieuwe Toyota wordt geïntroduceerd op de autoshow van Detroit en dat heeft een reden. De Camry is ondanks zijn ietwat narcoleptische imago de populairste auto in de Verenigde Staten (na de pickups van Ford, Chevrolet en Dodge).

“Toyota roept luid dat de Camry in Amerika wordt gebouwd, door Amerikanen, voor Amerikanen”

Iets wat Toyota graag zo wil houden. Daarom roept de fabrikant in zijn persbericht heel luid dat de Camry “in Amerika wordt gebouwd, voor Amerikanen, door Amerikanen”. Want ja, je wilt als Japanse fabrikant natuurlijk niet de toorn van nog-geen-president Donald Trump wekken, die op Twitter (niet gehinderd door feitenkennis) helemaal los gaat op Amerikaanse producenten die hun modellen buiten de VS bouwen.

De kersverse Camry is opgebouwd op het modulaire platform van de Prius en de C-HR en is 5 centimeter langer en 2,5 centimeter lager dan zijn voorganger (de Camry meet nu 4,86 meter in de lengte en 1,44 meter in de hoogte). Onder de motorkap ligt een 2,5 liter viercilinder (ook te krijgen in een hybride-uitvoering) of een 3,5 liter V6, die is gekoppeld aan een automaat met acht verzetten.