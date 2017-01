Volkswagen Tiguan Allspace: Het grotere broertje van…

Waar de Volkswagen I.D. Buzz naar de (verre) toekomst kijkt, daar staat deze Tiguan Allspace met vier wielen in het heden. Hij is de langere versie van de Tiguan en biedt optioneel plaats aan zeven inzittenden.

Het model komt in de tweede helft van 2017 op de Europese markt en is maar liefst 27 centimeter langer dan de Tiguan die wij hier al kennen. Volkswagen noemt de Allspace een 5+2-zitter, waarmee gelijk duidelijk wordt dat de optionele derde zitrij alleen geschikt is voor kinderen of hele kleine volwassenen.

Van de met 27 centimeter toegenomen lengte komt 11 centimeter ten goede aan de wielbasis, waardoor passagiers op de tweede zitrij 6 centimeter meer beenruimte krijgen. Daarbij is de bagageruimte van de Allspace 115 liter groter dan die van de Tiguan. In totaal komt de langere van de twee tot 730 liter, een volume dat kan worden vergroot tot 1770 liter door de achterbank weg te klappen.

In Europa worden de Tiguan en de Tiguan Allspace naast elkaar geleverd. In Noord-Amerika – de Allspace maakte gisteren zijn debuut op de autoshow van Detroit – wordt alleen de Allspace geleverd, die daar simpelweg Tiguan heet. Hij krijgt in de Verenigde Staten een 2,0 liter benzinemotor met 184 pk mee. In Nederland kunnen consumenten volgende jaar kiezen uit meerdere benzine- en dieselmotoren.