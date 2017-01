Zo haalde de McLaren F1 zijn snelheidsrecord

Toen de McLaren F1 in 1992 werd gelanceerd wist iedereen dat het de nieuwe snelheidskoning was. Toch wist niemand hoe hard hij nu werkelijk liep, ook McLaren niet. Het duurde tot 1998 totdat het merk voor het eerst de echte topsnelheid van de F1 ging testen. Daar is nu een video van verschenen.

391 km/h

De McLaren F1 was er al ruim zes jaar, toen het merk eindelijk besloot om voor eens en altijd de topsnelheid uit te proberen. McLaren benaderde Le Mans-winnaar Andy Wallace met de vraag of hij de topsnelheid wilde testen. In de onderstaande video zie je het resultaat: 391 km/h. Dat laatste was echter wel nadat Wallace de toerenbegrenzer hoger had laten afstellen, want eerder liep hij bij 388 km/h in de toerenbegrenzer.

Atmosferisch

Het duurde tot 2005 totdat de McLaren F1 werd onttroond. De Bugatti Veyron 16.4 was met 407 km/h toch echt sneller dan de – inmiddels dertien jaar oude – McLaren. De Bugatti had daar wel 387 extra pk’s, 603 extra Nm’s, vier turbo’s en vier extra cilinders voor nodig. De McLaren F1 is dan ook nog altijd de snelste atmosferische sportwagen ter wereld.

Prijzen

Ongeveer tien miljoen euro, zoveel heb je tegenwoordig nodig om een McLaren F1 te kopen. Waar je zo’n tien jaar geleden nog voor ongeveer een miljoen euro een exemplaar kon kopen, moet je nu dus het tienvoudige meenemen. Volgens experts zitten de prijzen voor de auto’s nu wel ongeveer aan hun maximum. McLaren verkocht vorig jaar zelf een achttien jaar oud exemplaar voor 9,5 miljoen pond, zo’n 12 miljoen euro.