McLaren sluit 2016 af met productierecord

Niet alleen de McLaren P1 is snel (stilstand naar 100 km/h in 2,8 seconden), maar zijn fabrikant is dat ook. McLaren Automotive accelereerde namelijk van nul naar 3286 auto’s per jaar in minder dan zes jaar.

In de beginjaren ging het misschien nog niet zo hard – de MP4-12C debuteerde in 2011 – maar sinds 2015 gaat de productie er als een P1 GTR vandoor. Vorig jaar liepen er 3286 auto’s van de band in Woking, terwijl dat er in 2015 nog slechts 1654 waren. Van de 3286 gefabriceerde McLarens in 2016 vonden overigens 1139 een thuis in Noord-Amerika, waarmee dat de belangrijkste markt is voor de sportwagenbouwer.

De grote toename van het aantal geproduceerde en verkochte McLarens komt (uiteraard) op het conto van de 570S en de 570GT. De snellere en duurdere 650S – wat eigenlijk niet meer is dan een danig geüpdatete MP4-12C – wordt dit jaar afgelost door een nieuw model, dat intern de codenaam P14 draagt.

McLaren werd in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelandse coureur Bruce McLaren (1937 – 1970). Belangrijkste wapenfeiten van de fabrikant zijn waarschijnlijk de vele race-overwinningen (de renstal won twaalf rijderstitels en acht constructeurstitels in de Formule 1) en de legendarische F1 (die twaalf jaar lang de snelste productieauto ter wereld was).