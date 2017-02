Ferrari 812 Superfast is opvolger F12berlinetta

Niks geen turbo’s of elektromotoren, de Ferrari 812 Superfast krijgt gewoon een atmosferische twaalfcilinder. Die nieuwe motor wordt met 800 pk net zo sterk als het exemplaar van de LaFerrari. Daarmee is deze 812 Superfast nu het snelste productiemodel van de Italianen ooit.

V12

Ferrari viert de zeventigste verjaardag in stijl. Niet alleen komt het merk met zeventig special editions, de Italianen komen nu ook met een spirituele opvolger van de auto waar het allemaal mee begon, de 125 S. Met die auto begon het in 1947 allemaal en begon ook meteen de traditie van sportwagens met een atmosferische twaalfcilinder. Waar je toen een 1,5 liter V12 met 118 pk kreeg, krijg je er in de Ferrari 812 Superfast 682 stuks meer. Daarmee is de nieuwe 6,5 liter V12 weer krachtiger dan de 6,3 liter V12 in de F12berlinetta (740 pk) en F12tdf (780 pk). De sprint naar 100 km/h doet hij net zo snel als de F12tdf: in 2,9 seconden. Ook de topsnelheid is met 340+ km/h gelijk aan die van die auto. Waar er van de F12tdf slechts 799 exemplaren gebouwd zijn, wordt de productie van de 812 Superfast niet gelimiteerd.

LEES OOK: OPVOLGER FERRARI F12BERLINETTA DOORBREEKT 800 PK-GRENS

Techniek

Eigenlijk is de Ferrari 812 Superfast een heel ingrijpende facelift van zijn voorganger. De buitenmaten schelen dan ook niet veel met die van de F12berlinetta. Hij is 4657 millimeter lang (was 4618 mm), 1971 millimeter breed (was 1942 mm) en 1276 millimeter hoog (was 1273 mm). Het leeggewicht is met 1525 kilogram exact gelijk gebleven. Het uiterlijk is fors onder handen genomen en hij is meteen te herkennen aan de dubbele achterlichten, de nieuwe (LED-)koplampen en het andere lijnenspel van de zijkant.

De 812 Superfast krijgt ook een hoop nieuwe techniek. Zo is het de eerste Ferrari met elektrische stuurbekrachtiging. Die stuurbekrachtiging wordt ook meteen gecombineerd met de nieuwste versie van Side Slip Control. Daarmee moet hij gemakkelijker te rijden zijn dan voorheen. Daarnaast heeft hij Virtual Short Wheelbase 2.0, een softwaresysteem dat voor het eerst op de F12tdf zat en moet zorgen voor snellere reactietijden.

Verjaardagskleur

Op de Autosalon van Genève wordt het doek officieel van de auto getrokken. Hij zal daar debuteren in de kleur Rosso Settanta, een nieuwe rode kleur die speciaal voor de zeventigste verjaardag is ontwikkeld.