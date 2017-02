Geely wil belang in Lotus-eigenaar Proton

Het Maleisische Proton – bij ons beter bekend als ‘de eigenaar van Lotus’ – probeert het hoofd boven water te houden. Enige tijd geleden liet PSA Group al weten geïnteresseerd te zijn in een deal met de Oosterse autobouwer en nu maakt ook Geely zijn belangstelling kenbaar.

Beide fabrikanten azen op een strategische partnerschap met Proton om meer toegang te krijgen tot Zuidoost-Azië. PSA Group zou een bod willen uitbrengen, zo melden Franse media. Geely zou dat zelfs volgende week al willen doen, aldus Reuters. Het Chinese bedrijf – dat onder meer eigenaar is van Volvo – wil naar verluidt 51 procent van de Proton-aandelen hebben.

“Proton had in de jaren negentig een marktaandeel van 74 procent in Maleisië”

Proton is onderdeel van het Maleisische concern DRB-Hicom en had begin jaren negentig een marktaandeel van 74 procent in zijn thuisland. Inmiddels is dat percentage geslonken naar 15 procent, onder meer door de opkomst van het eveneens Maleisische Perodua, dat marktleider is met een aandeel van 32 procent.

Proton heeft ook nog te lijden onder internationale concurrentie en onder zijn eigen organisatie. De kwaliteit van de auto’s blijft achter, er is geen geld voor productontwikkeling en het bedrijf heeft te maken met corruptie. Proton kreeg in april vorig jaar 1,5 miljard ringgit (325 miljoen euro) van de Maleisische overheid, met de duidelijke opdracht om een buitenlandse partner te zoeken. De regering wil niet langer voor de verliezen opdraaien.