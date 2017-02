Deal lijkt dichtbij! GM wil Opel aan PSA Group verkopen

General Motors probeerde reeds in 2009 van zijn noodlijdende Europese divisie af te komen, maar besloot die op het laatste moment toch te houden. Nu lijkt de Amerikaanse fabrikant echter heel dicht bij een deal te zijn. Want PSA Group (Peugeot, Citroën, DS) neemt naar alle waarschijnlijkheid Opel en Vauxhall over.



General Motors (GM) heeft bevestigd dat er gesprekken worden gevoerd met PSA Group over de verkoop van Opel en Vauxhall. De autobouwer sloot 2016 af met een recordwinst van 12 miljard dollar (11,3 miljard euro) in Noord-Amerika, maar stapelt in Europa sinds 1999 het ene verlies op het andere.

LEES OOK: OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER WORDT STRAKKER EN RUIMER

In een verklaring schreef GM: “PSA Group en General Motors bevestigen dat ze meerdere strategische initiatieven onderzoeken om operationele efficiency en winstgevendheid te maximaliseren, en daar hoort ook een mogelijke overname van Opel Vauxhall door PSA bij.”

Ten koste van Renault

Als de overname doorgaat, krijgt PSA Group in Europa een marktaandeel van iets meer dan 16 procent. Daarmee wordt het Franse bedrijf na Volkswagen (24,1 procent) de tweede autofabrikant van Europa, ten koste van Renault.

Technologische kennis

PSA Group zou Opel en Vauxhall graag willen overnemen om inkoop- en productiekosten te besparen en om toegang te krijgen tot Opels technologische kennis en ervaring op het gebied van elektrische auto’s.

GM bedacht zich

GM wilde Opel en Vauxhall (in GM-handen sinds respectievelijk 1929 en 1925) in 2009 te verkopen aan het Canadese Magna International en een Russische bank, maar bedacht zich op het laatste moment. Het topmanagement had besloten om toch te proberen de beide merken te reorganiseren.