Onder de hamer: Ford GT van Jenson Button

Van de 4.038 exemplaren van de vorige Ford GT werden er slechts 101 officieel geleverd in Europa. Binnenkort wordt deze witte GT geveild, die nieuw geleverd werd aan Formule 1-coureur Jenson Button.

Button

Net als bij de nieuwe Ford GT, moest je er ook bij de vorige vroeg bij zijn. Na de eerste presentatie in 2003 hadden de Amerikanen meteen duizenden geïnteresseerden voor de auto. Waar het nieuwe model weliswaar in een kleinere oplage van slechts 250 stuks per jaar wordt gebouwd, moet er uiteindelijk wel een groter percentage van de auto’s naar Europa komen. Bij de vorige GT was Europa veel minder belangrijk. Van de 4.038 werden er slechts 101 geleverd en daarvan werden er slechts vijf gereserveerd voor VIP’s. Deze auto werd in het eerste productiejaar (2005) gebouwd en geleverd aan de Zwitserse Ford GT-dealer, Grimm in Genève. Daar haalde Formule 1-coureur Jenson Button hem op in augustus van dat jaar. In 2006 werd de auto vervolgens in Engeland geregistreerd.

LEES OOK: FORD GT WAST MCLAREN 675LT DE OREN… ALDUS FORD

Onderhoud

In 2011 deed Button hem van de hand en werd hij door de huidige eigenaar gekocht. Veel kilometers heeft de 5,4 liter V8 met supercharger niet gemaakt, want de teller staat nu op 8.350 mijl, zo’n 13.438 kilometer. Alle boekjes zitten bij de auto, net als alle documenten waarop staat dat Jenson Button de eerste eigenaar was. De laatste jaren heeft de auto zijn onderhoud gehad bij Britse Ford-specialist Mountune en GT101, een specialist in Ford GT’s in Engeland. Hij verkeert dan ook in een perfecte staat.

Prijs

Met de komst van de nieuwe Ford GT is de waarde van het vorige model iets toegenomen. Toch is de auto vergeleken met andere supercars uit die jaren niet astronomisch geprijsd. Veilinghuis Silverstone Auctions verwacht dat de auto op 24 februari zo’n 250.000 tot 300.000 pond opbrengt, zo’n 295.000 tot 355.000 euro.