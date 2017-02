Jaguar Land Rover wil de geur van leder verder verspreiden

Momenteel is er maar één zogeheten Commissioning Suite maar Jaguar Land Rover wil deze enorme ‘car configurator’ eigenlijk in alle Europese landen neerzetten. De fabrikant kijkt daarbij naar grote dealers en speciale locaties waar zijn klanten graag winkelen. Nederland krijgt daarin echter geen voortrekkersrol.

De importeur is nog niet begonnen met plannen voor een dergelijke showroom op Nederlands grondgebied. Het idee om een soortgelijke Commissioning Suite buiten de fabrieksvestiging neer te zetten, is dan ook nieuw. De fabrikant denkt echter al wel op de lange termijn, te meer de vraag naar persoonlijk aangeklede plannen eist van de importeurs ook niet dat er in alle landen in Nederland op te zetten.

Engeland

De eerste en enige Commissioning Suite bevindt zich op het hoofdkantoor van Jaguar Land Rovers Special Vehicle Operations-afdeling op steenworp afstand van de fabriek te Gaydon. In de speciale ruimte ontvangt de onderneming nu vier klanten per week uit voornamelijk Engeland, terwijl clientele uit China, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten graag overvliegen om hun toekomstige auto geheel naar persoonlijke smaak aan te kleden. Het gaat daarbij om vooral speciale lederen bekledingen en een exclusieve lakkleuren, maar in de afgesloten ruimte kan tevens een gepantserde Jaguar of Land Rover worden besproken of heel bijzondere accessoires worden bedacht.

Eigen kok

Greg Clark geeft leiding aan de personaliseringsafdeling. Zo’n 90% van zijn klanten komt naar Gaydon om een Range Rover samen te stellen. Het is een proces dat binnen tien minuten geregeld kan zijn, maar het gros van de klanten vertoefd enkele uren op het hoofdkantoor van SVO. Een kok zorgt ondertussen voor de hapjes en lunch. Groot is de Commissioning Suite niet, zo konden we recent ervaren. Centraal in de kamer staat een luxueuze bank met een grote tafel. Op de tafel ligt een enorm touchscreen. Tegen de wanden staan display’s met lappen leder in tal van tinten en kleurenstalen voor de exterieurkleur en interieuraankleding.

Touchscreen

In alle monsters zit een barcode die door het grote touchscreen wordt gelezen. Zodra we twee exterieurkleuren, een paneel voor het interieur en een klosje garen op het scherm leggen, zie je op een een nóg groter scherm tegen de muur de virtuele auto van kleur en interieur veranderen. Zo krijgen we direct een indruk van hoe de auto er daadwerkelijk in zijn gekozen kleurcombinatie uit komt te zien. Clark geeft aan dat het visualiseringen van de auto enorm belangrijk is. “Soms komen klanten met een wild idee binnen en zien ze direct dat het niet is wat zij ervan verwacht hadden”, aldus Clark. “Of ik de klanten een bepaalde richting in stuur? Nee, we laten zien hoe de auto er uit komt te zien. Als het echt te gek wordt, zullen we de klant dat laten weten. Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze. Een roze Range Rover heeft niet mijn voorkeur, maar als de klant er op staat, dan zullen wij hem leveren. We moeten voorkomen dat de koper zijn auto elders laat spuiten, want we streven wel een bepaald kwaliteitsniveau voor onze producten na.”

Horloges en tassen

De Commissioning Suite biedt mogelijkheden voor alle modellen van Jaguar en Land Rover, niet alleen op de duurdere types of de producten van SVO zelf. “Het personalisering neemt een enorme vlucht en gaat heel breed. Kijk naar de markt van horloges, tassen en schoenen. Steeds meer mensen willen accessoires die bij hun karakter of lifestyle passen” vertelt Clark. “De klanten van Range Rover rijden veelal ook een model van Ferrari, Bentley of Rolls-Royce en zijn van die merken ook gewend dat zij hun auto een persoonlijke touch kunnen geven.

Persoonlijk

In totaal geeft SVO wekelijks 65 carrosserieën een speciale lak. Het bedrijf heeft 19 lakken op de prijslijst staan, maar biedt in de Commissioning Suite keuze uit 288 kleuren. Wie zijn persoonlijke kleur wenst kan dat verzoek bij SVO neerleggen. De klant dient een voorbeeld van de gewenste kleur aan te leveren, waarna na een proces van enkele weken drie voorbeelden worden gespoten. De een is altijd te licht, de ander te donker. De derde is precies goed. Wat de gekste kleur ooit is? “Die vraag kan ik niet beantwoorden. Gek bestaat niet. Persoonlijk wel.”

6×6

Greg Clark zegt dat voor de speciale lak vier tot acht weken extra levertijd moet worden gerekend. De klant van SVO geeft gemiddeld 25.000 euro uit aan personalisering van zijn auto. Maar de mogelijkheden zijn legio. Zo kwam er een verzoek voor een zeswielige uitvoering van de Range Rover en bouwt de onderneming jaarlijks 50 exemplaren van Land Rovers topmodel om tot een gepantserde SUV.