Bescheiden update voor Jaguar XE, XF en F-Pace

Jaguar doet een Libresse, want in de XF en F-Pace hebben de hoofsteunen van de voorstoelen voortaan ‘vleugels’. Een stuk belangrijker zijn echter de nieuwe motoren waarmee het Engelse merk de XE, XF en F-Pace uitrust.

Zo is de bekende 2,0 liter viercilinder turbobenzinemotor kennelijk vernieuwd. Het blok was er in de XE in twee varianten (20t met 200 pk, 25t met 240 pk) en is dat nog steeds, al levert de 25t nu 250 pk en krijgen de XF en F-Pace de motorvarianten ook. Daarbij heeft Jaguar een 2,0 liter diesel met twee turbo’s (240 pk, 500 Nm) aan zijn leveringsprogramma toegevoegd. In de F-Pace E-Performance zou de viercilinder goed moeten zijn voor een CO2-uitstoot van 126 g/km (wat staat voor een verbruik van zo’n 1 op 21). Als laatste is de 3,0 liter V6 uit de Jaguar XE S opgepept naar 380 pk (was 340 pk).

Verder zijn de XE en XF te bestellen met iets wat Configurable Dynamics heet. Daarmee kan een bestuurder instellen hoe ‘sportief’ de stuurinrichting, de versnellingsbak en het onderstel van de auto reageren. Er is keuze uit twee standen: Normal en Dynamic. Tot slot zijn er wat wijzigingen op technologiegebied: 10 inch display met Dual View voor de XE, XF en F-Pace, 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel voor de XE, met een voetbeweging te bedienen achterklep voor de XE en XF en diverse nieuwe elektronische veiligheidssystemen voor de XE, XF en F-Pace.