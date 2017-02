Volvo XC40 en XC60 bevestigd voor 2017

Niet één, maar twee nieuwe SUV’s van Volvo dit jaar. Naast de nieuwe XC60 wordt de Volvo XC40 nog dit jaar onthuld. Dat heeft Volvo-topman Håkan Samuelsson bekendgemaakt.

Groeien

Met de komst van de Volvo XC40 hebben de Zweden later dit jaar drie SUV’s in het gamma. Eerst werd verwacht dat de auto pas in 2018 getoond zou worden. De XC40 is de eerste auto die gebruik maakt van het nieuwe CMA-platform van Volvo, waar later ook de V40 en S40 op gebaseerd zullen worden. In eerste instantie zijn de 40-modellen van Volvo vooral bedoeld voor de Europese en Chinese markt, maar toch zullen de auto’s ook in de Verenigde Staten verkocht gaan worden. Zeker het segment van de compacte SUV is daar de laatste jaren – net als elders in de wereld – sterk aan het groeien.

LEES OOK: VOLVO XC40 AAN HET TESTEN IN NEDERLAND

XC60

Op dit moment zorgt de – inmiddels negen jaar oude – XC60 nog altijd voor de beste cijfers binnen Volvo. In 2016 was het met 161.092 exemplaren de bestverkochte Volvo. Hij werd zelfs beter verkocht dan in 2015, toen er 159.617 exemplaren van de weg op gingen. Van het nieuwe model heeft Volvo dan ook hoge verwachtingen. De nieuwe XC60 wordt gebaseerd op het SPA-platform van Volvo, waar ook de S90, V90, V90 Cross Country en XC90 op gebouwd worden. Voor de XC60 wordt het platform alleen iets ingekort. Dat hij op het SPA-platform staat, betekent ook meteen dat je kunt rekenen op een plug-in hybride. Bij de verkoopstart zijn uitsluitend viercilinders beschikbaar, maar Volvo sluit niet uit er ook een driecilinder in te hangen. De kleinere in eigen beheer ontwikkelde turbomotor zal ondersteund worden door een elektromotor, zoals ook voor de XC40 het geval is.

Aantallen

Beide SUV’s worden zeer belangrijk voor Volvo, het is alleen de vraag welk model als winnaar uit de bus zal komen. Volvo rekent – heel conservatief – op minimaal 100.000 verkopen voor de XC40 op jaarbasis.

Volvo 40.1 Concept: