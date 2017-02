Onder de hamer: Spectaculaire Mazda 767B

Hoe deze magistrale Mazda 767B met rotatiemotor klinkt? Als een stofzuiger die onder invloed van Stephen Kings fantasie is uitgegroeid tot monsterlijke proporties en je probeert te versnipperen met zijn zuigpropeller.



Verwar hem overigens niet met de Mazda 787B, de Group C-auto die in 1991 de 24 uur van Le Mans won. Deze 767B uit 1989 is zijn voorganger. Hij lijkt op de 787B, is gespoten in hetzelfde kleurenschema en maakt eveneens gebruik van een luid krijsende Wankelmotor. Een 2,6 liter groot exemplaar met vier rotoren en een vermogen van ongeveer 630 pk.

“Kost wat. Maar dan heb je wel een van de best klinkende racewagens ooit.”

De 767B die op 10 maart bij Gooding & Co wordt geveild op Amelia Island is chassisnummer 003 van drie geproduceerde exemplaren. Hij werd in 1989 en 1990 door Mazda ingezet in de GTP-klasse op Le Mans, met als resultaat een twaalfde plek in 1989 (derde in de GTP-klasse) en een twintigste plek in 1990 (eerste in de GTP-klasse).

Chassisnummer drie wordt verkocht met een flinke voorraad reserve-onderdelen, al zal de toekomstige eigenaar daar heel diep voor in de buidel moeten tasten. Gooding & Co verwacht dat de Mazda 767B tussen de 1,8 miljoen en 2,4 miljoen dollar (1,7 miljoen euro – 2,27 miljoen euro) gaat opleveren. Maar dan heb je wel een van de best klinkende racewagens ooit.