Autovisie Vlog Werner Budding: Mustang, Maserati, Magnus

Werner Budding is nog steeds in de Verenigde Staten. Hij rijdt daar met de Shelby Mustang GT350 en Maserati Levante en gaat op bezoek bij Porsche-legende Magnus Walker. Meer hierover zie je in Autovisie TV, dat iedere zondagavond om 18:30 wordt uitgezonden op RTL 7.