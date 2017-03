Bentley Bentayga Mulliner: super-de-luxe lelijkerd

De Bentayga is “multi-award-winning”, aldus Bentley, maar verdient nog steeds geen schoonheidsprijs. Daar heeft Mulliner, Bentley’s personalisatie-afdeling, dan ook niets aan weten te veranderen.

Maar goed, daar gaat het bij deze Bentayga Mulliner natuurlijk niet om. Hij is de “ultimate luxury SUV”, schrijft Bentley vol zelfvertrouwen. Al zullen de ontwikkelaars van de Rolls-Royce Cullinan daar best iets tegenin te brengen hebben. De Bentayga Mulliner is voorlopig de meest luxe terreinwagen, zullen zij roepen.

“De Bentayga Mulliner is de “ultimate luxury SUV”, schrijft Bentley vol zelfvertrouwen”

De Mulliner is in ieder geval van zijn mindere broeders te onderscheiden door zijn two-tone carrosseriekleur en zijn speciale 22 inch lichtmetalen wielen. Al moet gezegd dat die dubbele lakkleur vanaf april beschikbaar komt voor alle Bentayga’s. Binnenin heeft de Mulliner echt een status aparte, want daar vinden we walnotenhout (Ombré Burr Walnut), een flessenkoeler, kristallen glazen en voor- en achterstoelen in een andere kleur.

LEES OOK: CONTINENTAL SUPERSPORTS IS SNELSTE BENTLEY OOIT

Met het Naim for Bentley-audiosysteem van de Bentayga Mulliner (1950 watt, twintig speakers en een versterker met eenentwintig kanalen) kun je lawines veroorzaken, dus is het maar goed dat zijn 6,0 liter W12 een vermogen heeft van 608 pk. Daarmee ben je in 4,1 seconden in veiligheid en op 100 km/h. De Bentayga haalt een top van 301 km/h.