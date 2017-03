Bevestigd: TT Offroad Concept wordt Audi Q4

Iets later dan gedacht komt dan toch de TT Offroad Concept op de markt. Maar Audi ziet af van de TT-benaming en ook de naam Q3 wordt, in tegenstelling tot wat Autovisie eerder schreef, niet voor de zoveelste SUV van Audi gebruikt. De Duitsers dopen de nieuweling Q4 en zetten hem vanaf 2019 in de showroom.

Niemand minder dan Rupert Stadler, directeur van Audi AG, bevestigt wat Autovisie afgelopen juni al schreef. Het studiemodel TT Offroad gaat er niet komen als onderdeel van de TT-familie. Het model dient ter inspiratie voor een nieuwe SUV. Vorig jaar onthulde Autovisie ook dat de TT Sportback geen groen licht had gekregen, maar als voorbeeld diende voor de volgende generatie A3 limousine.

Range Rover Evoque. BMW X2 Concept

X2 en Evoque

Met de Q4 opent Audi de aanval op de vlot gestileerde BMW X2 en de modieuze Range Rover Evoque van Land Rover. Hij krijgt een positie binnen het programma tussen de Q3 en de recent vernieuwde Q5. Met de nieuwkomer haakt Audi in op de groeiende belangstelling voor SUV’s en crossovers.

LEES OOK: AUDI TT SPORTBACK EN TT SUV AFGESCHOTEN

Q-familie

Het Q-programma wordt de komende jaren fors uitgebreid. Aan de onderzijde is recent al de Q2 toegevoegd. De Q4 komt er dus bij en aan de top verschijnt komend jaar de Q8. Daarnaast brengt Audi ook een volledig elektrisch aangedreven SUV uit. Dat model draagt overigens geen Q-aanduiding, maar de naam e-tron.