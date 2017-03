Lopende band BMW stil door blowend personeel

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Zo’n 500.000 euro, in het geval van BMW. Want door twee beschonken medewerkers, die ook nog eens onder invloed waren van wiet en amfetaminen, moest de complete productielijn worden stilgelegd.

Het incident gebeurde twee weken geleden in de BMW-fabriek in München, waar de 3 Serie en 4 Serie worden gemaakt. Twee Poolse medewerkers hadden zoveel alcohol gedronken, amfetaminen geslikt en synthetische marihuana gerookt dat ze tijdens hun assemblagewerk (ze monteerden uitlaten, aldus de Duitse krant Bild) in elkaar storten.

LEES OOK: BMW NEGEERT TRUMP, INVESTEERT GEWOON IN MEXICO

Er moest een ambulance aan te pas komen om de twee af te voeren naar het ziekenhuis. Volgens Bild heeft de productielijn van BMW zo’n veertig minuten stilgestaan. Een woordvoerder van de autofabrikant meldde dat de financiële schade rond de 500.000 euro bedraagt. Bild zegt echter informatie te hebben dat er eerder een miljoen euro in synthetische marihuanadampen is opgegaan.