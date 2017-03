Omgekeerde wereld: Chery klaagt Mercedes aan voor kopiegedrag

Een Chinese autofabrikant (Chery) die een Westerse autofabrikant (Mercedes-Benz) aanklaagt wegens het inbreuk maken op merkrechten? Oh, de ironie!

Helemaal als de claim afkomstig is van Chery, het Chinese merk dat verantwoordelijk is voor de QQ (een schaamteloze kopie van de Daewoo Matiz) en de Tiggo (een nog schaamtelozere rip-off van de Toyota RAV4).

Hoe dan ook, Chery is niet zo blij met Mercedes-Benz, dat sinds vorig jaar de aanduiding EQ gebruikt voor zijn nieuwe elektrische submerk. Er bestaat namelijk sinds twee jaar al een elektrische Chery eQ.

Daarom is de fabrikant naar de Chinese autoriteiten gestapt in de hoop dat het voor Mercedes-Benz verboden wordt om de aanduiding EQ in China – de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld – te gebruiken.

Mercedes-Benz onthulde vorig jaar de Generation EQ Concept, een elektrische SUV met een theoretische actieradius van 500 kilometer. Het merk wil in de komende acht jaar tien elektrische auto’s on het nieuwe EQ-label lanceren.

“Als de EQ op de Chinese markt komt, maakt hij inbreuk op onze merkrechten”, aldus een woordvoerder van Chery. “De EQ van Mercedes-Benz en onze eQ lijken heel erg op elkaar. Ze zijn beide elektrisch.” En daar is geen speld tussen te krijgen.

Chery QQ / Daewoo Matiz

Chery Tiggo / Toyota RAV4