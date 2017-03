Langer wachten op handgeschakelde Porsche 911 GT3

Bij de verkoopstart van de nieuwe Porsche 911 GT3 zal de meest begeerlijke versie nog niet beschikbaar zijn. Waar de verkopen van de GT3 met PDK-automaat deze zomer van start gaan, komt de handgeschakelde versie pas in het najaar.

September

Eind september, dan start de fabriek in Zuffenhausen met de bouw van de handgeschakelde Porsche 911 GT3. Die versnellingsbak maakt hem weliswaar iets trager (3,9 seconden naar 100 km/h in plaats van in 3,4 seconden), de verwachting van Porsche is dat veel puristen toch voor de handgeschakelde zesbak zullen kiezen. Waar Porsche de zesbak in de meeste landen als kosteloze optie aanbiedt, is dat voor Nederland niet het geval. Het verbruik van de GT3 met handbak is namelijk iets hoger dan de versie met de PDK-versnellingsbak. Dat scheelt weer in de CO2-uitstoot en dat heeft bij ons gevolgen voor de BPM. Enorm is het verschil overigens niet: met de handbak kost hij 229.250 euro. Met de PDK-bak kost de 911 GT3 228.300 euro.

Porsche 911 GT3

De nieuwe Porsche 911 GT3 is weer iets sterker dan zijn voorganger. De auto krijgt een 500 pk sterke 4,0 liter zescilinder boxermotor. Zijn voorganger moest het doen met een 3,8 liter boxermotor met 475 pk. De nieuwe versie weegt daarentegen wel iets meer: 1430 kg tegenover 1405 kilogram. Voor elke pk extra dus ook een kilogram extra. De topsnelheid van de nieuwe versie is met 318 km/h weer net iets hoger dan die van zijn voorganger. Belangrijker is echter dat hij nog beter moet sturen en dat ook de aerodynamica verder verfijnd is.

