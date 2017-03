Mazda verwacht stormloop op nieuwe CX-5

Mazda heeft er weinig vertrouwen in dat de productiecapaciteit van zijn fabriek te Hiroshima toereikend is om aan de wereldwijde vraag naar de fonkelnieuwe CX-5 te voldoen. Vandaar dat de Japanse autobouwer uit voorzorg de Hofu-fabriek in Yamaguchi gaat inzetten voor extra productieplaatsen. De fabrikant deed dat al eerder bij de CX-3, waarvan de vraag al snel hoger lag dan het aanbod.

De extra productieplaatsen komen pas in november beschikbaar. De CX-5 is dan op de meeste markten leverbaar. De marktintroductie begon afgelopen februari in Japan. Er werden in de eerste maand liefst 16.639 stuks verkocht, zeven keer de verwachte maandverkoop.

Prijzen

De Europese markt volgt aan het begin van de zomer. De Nederlandse importeur is inmiddels van start gegaan met het noteren van de bestellingen. Daartoe zijn de prijzen van de crossover vrijgegeven. De nieuwe CX-5, de tweede generatie sinds 2011, kost minimaal € 30.990,-, inclusief kosten rijklaarmaken die sinds eind vorig jaar verplicht in de prijs moeten zijn opgenomen. Voor dat bedrag rijdt Mazda de CX-5 in de S-uitvoering voor, voorzien van een 165 pk sterke 2.0-benzinemotor. Op het voorwielaangedreven type is ter gelegenheid van de marktintroductie een automaat met zes verzetten voor slechts € 1.000,- extra leverbaar.

Programma

Bij de verkoopstart is de CX-5 hier leverbaar in de uitrustingsniveaus S, TS, TS+ en GT-M. Het motorenaanbod bestaat uit twee benzineblokken (2.0 met 165 pk en 2.0 met 160 pk en 4WD) en twee zelfontbranders (2,2 liter 150 en 175 pk). Later volgt nog een 2.5 viercilinder benzine met 192 pk.

Afzet

Van de huidige CX-5 zijn tot op heden 14.785 stuks verkocht. Precies 85% was voorzien van voorwielaandrijving en 91% had een benzinemotor onder de kap. Het huidige model is bijna uitverkocht.