Nieuwe Mazda CX-5 behoudt vanafprijs

Helemaal in het nieuw en toch begint de prijs slechts 60 euro hoger. Op dit moment beleeft de nieuwe Mazda CX-5 zijn Europese showdebuut in Genève en vandaag weten we wat hij moet kosten.

Populair

De afgelopen jaren was de CX-5 in Nederland Mazda’s bestverkochte model. Voor Mazda Nederland hangt er daarom behoorlijk wat af van het succes van de populaire crossover. Waar veel nieuwe auto’s duurder worden, houdt het merk vast aan nagenoeg dezelfde vanafprijs. De nieuwe Mazda CX-5 is er vanaf minimaal 30.990 euro, zestig euro meer dan hij eerst moest kosten.

Uitvoeringen

Voor dat bedrag krijg je de CX-5 met de bekende atmosferische 2,0 liter benzinemotor met 165 pk. De nieuwe auto volgt grotendeels dezelfde structuur als het vorige model. Dat betekent dat de instapper ‘S’ heet, gevolgd door de ‘TS’ en ‘TS+’. Het topmodel heet als vanouds de ‘GT-M’. De standaarduitrusting is uitgebreider geworden en zo krijg je bijvoorbeeld nu al LED-koplampen die vroeger optioneel waren. Verder beschikt hij als ‘S’ over cruise control, elektrische ramen voor en achter, airconditioning en een noodremassistent. Als TS krijg je onder meer automatische airconditioning, 17 inch lichtmetalen wielen, een 7 inch display voor het infotainmentsysteem, bluetooth, elektrische inklapbare buitenspiegels, een licht- en regensensor en een automatisch dimmende buitenspiegel. Die versie is er vanaf 33.990 euro.

De TS+ is – zoals de naam al aangeeft – een luxere TS. Je krijgt dan de TS-uitvoering, aangevuld met dodehoeksensoren, parkeersensoren voor en achter, stoelverwarming, stuurwielverwarming, LED-mistlampen, – achterlichten en -dagrijverlichting en ook een systeem dat waarschuwt voor kruisend verkeer bij achteruitrijden. Die versie kost 35.490 euro. Voor al deze versies geldt een meerprijs van 1.000 euro als je een automaat wilt. Dat heeft te maken met de toenemende populariteit van de zestrapsautomaat.

GT-M

Zoals gezegd is het topmodel de GT-M. Die uitvoering is bij de verkoopstart alleen leverbaar in combinatie met een automaat en met vierwielaandrijving. Dat zorgt wel direct voor een fors hogere prijs dan de standaarduitvoering: 46.490 euro. Voor dat geld krijg je weliswaar vijf pk’s minder dan bij de tweewielaangedreven variant, maar daar wel een heel complete uitvoering tegenover. Lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, een Bose audioinstallatie met 10 speakers, een schuif-/kanteldak, 19 inch lichtmetalen wielen, een head-up display, een rijbaanassistent en een navigatiesysteem.

Alle prijzen

De Mazda CX-5 komt er ook met twee dieselversies. De 2.2 diesel met 150 pk kost 39.990 als ‘TS’ en 41.490 euro als ‘TS+’. Wil je die motor met een automaat, dan moet je 44.990 euro achterlaten bij de Mazda-dealer voor een ‘TS’ en 46.490 euro voor een ‘TS+’. Het diesel-topmodel is de 2.2 met 175 pk, een automaat en vierwielaandrijving. Die versie is er alleen als GT-M en kost dan 53.990 euro. In juni staat de auto bij de dealer. De enige uitvoering waar we nog op moeten wachten is de 2,5 liter benzinemotor met 192 pk. Die auto volgt in het najaar.