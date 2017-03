Motor Alpine A110 opgepept voor Renault Mégane RS

De 1,8 liter viercilinder turbomotor die middenin de nieuwe Alpine A110 is gemonteerd, zal in de toekomst ook voor de aandrijving van de nieuwe Renault Mégane RS gaan zorgen. In die hot hatch wordt hij echter wel krachtiger.

300+ pk

In de Alpine A110 levert de motor 252 pk. Voor de Renault Mégane RS krijgt het blok een krachtkuur en moet het vermogen toenemen naar meer dan driehonderd pk. Daar staat tegenover dat de motor in de Mégane RS wel fors wat extra kilo’s te verwerken heeft ten opzichte van de Alpine. Als GT weegt de Mégane namelijk al 1467 kilogram rijklaar. Dat is toch bijna 400 kg meer dan de 1080 kilogram wegende Alpine. Heel veel lichter zal de Mégane RS ook niet gaan worden, want net als de GT moet hij gaan beschikken over meesturende achterwielen. Dat scheelt toch al snel honderd kilogram ten opzichte van een model zonder vierwielsturing.

Vijfdeurs

Net als de Clio RS wordt de nieuwe Mégane RS alleen als vijfdeurs geleverd. De vorige Mégane RS was juist alleen als driedeurs te krijgen. Renault Sport richt zich op een breder koperspubliek, al betekent het ook dat de auto minder ‘diehard’ wordt. Bij de Clio betekende de stap naar vier portieren en alleen een EDC-automaat een verkooptoename van ruim veertig procent. In september debuteert de nieuwe Mégane RS op de autoshow van Frankfurt. Voor die tijd verwachten wij alle specificaties.

