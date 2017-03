Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet: Is het een C? Is het een S?

Kijken we naar de C-Klasse Cabriolet, S-Klasse Cabriolet of toch naar de nieuwe E-Klasse Cabriolet? Dat is bij Mercedes-Benz nogal eens lastig te bepalen tegenwoordig. Maar één ding is zeker: elegant zijn ze allemaal.

Want inderdaad, ontzettend spannend is de kersverse E-Klasse Cabriolet natuurlijk niet, maar geslaagd wel degelijk. Zeker in deze kleur zilver met die blauwe kap, wat ons betreft. Het dak – dat ook leverbaar is in het zwart, bruin en rood – kan overigens in 20 seconden en tot een snelheid van 50 km/h worden geopend en gesloten. Met de cabriokap dicht is er in de kofferbak ruimte voor 385 liter bagage (de E-Klasse Coupé komt tot 425 liter), waarvan 310 liter overblijft als het dak is geopend.

De E-Klasse Cabriolet is zwaarder dan zijn dichte broer (Mercedes-Benz zegt niet hoeveel zwaarder), maar komt met dezelfde motoren op de markt. Dat betekent dat er vanaf het begin een E 200 (184 pk uit een 2,0 liter viercilinder), een E 300 (245 pk uit een 2,0 liter viercilinder), een E 220d (194 pk uit een 2,0 liter turbodiesel) en een E 400 4Matic (333 pk uit een 3,0 liter V6) beschikbaar zijn. Die laatste is voorlopig het snoepje van de reeks, maar laat door zijn enorme meerprijs ten opzichte van de rest (in de Coupé 26.000 euro meer dan de E 300) helaas een bittere smaak achter.