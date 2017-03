Tesla haalt Model S 60 en 60D alweer van de markt

Tesla is diep teleurgesteld in jullie. Het merk introduceerde een jaar geleden – heel nobel – de ‘goedkopere’ Model S 60 en 60D om “de adoptie van elektrische voertuigen te versnellen”, maar jullie moesten er niets van weten. Nou, dan niet!



De meeste klanten lieten de Model S 60 en 60D links liggen, aldus Tesla, en kozen voor de Model S 75 of 75D. Dus haalt de Amerikaanse fabrikant de eerstgenoemde varianten uit het leveringsprogramma. Geïnteresseerden hebben nog tot 16 april om een order te plaatsen als ze een Model S 60 of 60D willen hebben.

Wie overigens een van de twee heeft besteld, maar achteraf toch liever een Model S 75 of S 75D had gehad, kan zijn auto laten upgraden. De Model S 60 en 60 D hebben namelijk gewoon een 75 kWh-batterij die softwarematig is teruggetuned. Door simpelweg een software-update uit te voeren, wordt de vermogensbeperking opgeheven.