Vernieuwde Infiniti Q50 weer stukje autonomer

Infiniti toont niet alleen de extreme Q60 Black S op de Autosalon van Genève, het merk toont ook de vernieuwde Infiniti Q50. Met de facelift komen er een hoop nieuwe uitvoeringen.

Design

Heel groot zijn de uiterlijke wijzigingen niet bij de vernieuwde Infiniti Q50. Hij oogt zowel van voren als van achteren net iets strakker en krijgt nu per versie een andere bumperset. Daarmee volgt Infiniti het voorbeeld van veel andere luxemerken die met andere bumpers visueel onderscheid willen maken tussen de versies. De vernieuwde Q50 wordt leverbaar als Pure, Luxe, Sport en Red Sport 400, waarbij de laatste twee voorzien zijn van een sportiever uiterlijk en de eerste twee juist een luxueuzere uitstraling moeten hebben dan voorheen.

Red Sport 400

We beginnen maar meteen met de topversie, de Infiniti Q50 Red Sport 400. Een hele mond vol, al is nu wel meteen duidelijk dat het om een sportieve topversie met 400 pk gaat. Overigens moet je niet denken dat de hele achterklep vol met letters en cijfers komt te staan, achterop staat gewoon keurig ‘Q50S’, waarbij de S een rode kleur heeft. De topversie krijgt de bekende 3,0 liter V6 die 400 pk levert die de achterwielen aandrijft, nieuwe 19 inch wielen, een sportonderstel en sportstoelen met rode stikels.

Propilot

Toch zijn zowel het aangepaste uiterlijk als de topversie met zijn nieuwe naam niet het grootste nieuws bij de Infiniti Q50. De auto wordt namelijk voorzien van de nieuwe versie van Propilot, Infiniti’s overkoepelende naam voor hulpsystemen. Toen de Q50 een aantal jaren geleden zijn debuut maakte, was het een van de eerste auto’s die grote stukken relatief zelfstandig kon rijden. Met de nieuwe versie moet dat weer verbeterd zijn. Zo moet hij beter in de rijbaan kunnen blijven, is de stuurassistent ook aangepakt en is de adaptieve cruise control ook vernieuwd.

Bekende motoren

Op het gebied van motoren is er niks nieuws onder de zon. De vernieuwde Q50 komt er met een 2,0 liter benzinemotor met 208, een hybride met een 3,5 liter V6 met een gecombineerd vermogen van 360 pk en de 3,0 liter met 400 pk. Dieselen kan met de bekende 2,2 liter met 168 pk. Later dit jaar (modeljaar 2018), moet de auto ook naar Europa komen, na de verkoopstart in Amerika volgende maand.