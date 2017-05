McLaren P1 LM gaat er razendsnel met Ringrecord vandoor

Een nieuwe dag, een nieuw ronderecord op de Nordschleife. Enige tijd geleden was de Porsche 918 Spyder ‘king of the Ring’ en toen volgden kort na elkaar de Lamborghini Huracán Performante, de Nio EP9 en nu de McLaren P1 LM.

Met een tijd van 6:43.22 minuten is de McLaren ruim twee seconden sneller dan de Nio (6:45.90) en pakt hij maar liefst negen seconden op de Lamborghini (6:52.01). Oh, en Lanzante – het bedrijf achter de ontwikkeling van de P1 LM – meldt natuurlijk doodleuk dat de auto na de succesvolle recordpoging gewoon vanuit Duitsland naar huis is gereden. Naar Groot-Brittannië dus.

“Is de P1 LM een straatlegale productieauto? Ja, strikt genomen wel, maar…”

De P1 LM komt min of meer voort uit de P1 GTR. Lanzante bood namelijk ombouwkits aan voor die trackdaymachine, zodat hij ook op straat gebruikt kon worden. McLaren gaf het bedrijf daarna toestemming om de P1 LM te ontwikkelen: een volledig nieuwe straatlegale P1 GTR, waarvan vijf exemplaren zijn gebouwd en dit prototype de zesde is.

Vorig jaar werd de McLaren P1 LM al de snelste straatauto op de Goodwood-heuvelklim, door een bizarre tijd van 47,07 seconden neer te zetten. En daarmee komen we gelijk bij het pijnpunt. Is de P1 LM een straatlegale productieauto? Ja, strikt genomen wel, maar eigenlijk ook weer niet. Hij is een racewagen die precies net aan de regels voldoet, waardoor hij een gele plaat mag dragen.