Docu: Jaguar XJ220 krijgt nieuwe Bridgestones aangemeten

De Jaguar XJ220 heeft al jaren een groot probleem. Er zijn geen banden meer die op de Britse supersportwagen passen. Daarbij is het gewoon niet meer veilig om nog vijfentwintig jaar oude Bridgestones te gebruiken. Dus moest er nieuw rubber ontwikkeld worden. Hoe dat ging, is te zien in de documentaire The Legend Lives On.



Althans, dat vond Don Law Racing, dé specialist in het restaureren en onderhouden van Jaguar XJ220’s. Eigenaar Don Law ontmoette bij toeval iemand van Bridgestone op Goodwood en raakte aan de praat over de XJ220. Nieuwe banden ontwikkelen voor de Jag zou Bridgestone alleen maar geld kosten, maar toch wist Law de Japanse fabrikant ervan te overtuigen het te doen. Dat betekende dat het oude ontwikkelingsteam weer bij elkaar moest komen: de mannen die ooit bij Bridgestone aan de XJ220 werkten, voormalige Jaguar-technici, coureurs Andy Wallace en John Nielsen, maar ook Don en Justin Law.

“Bovendien volstond het niet om simpelweg het oude rubber weer in productie te nemen”

Er was geen digitaal archiefmateriaal beschikbaar over de Bridgestone Expedia S.01-banden van de XJ220 (maatje 255/55 17 voor en 345/35 18 achter), dus moesten bij de fabrikant alle oude tekeningen worden opgedoken. Bovendien volstond het niet om simpelweg het oude rubber weer in productie te nemen. De wettelijke eisen aan banden zijn aangescherpt sinds de XJ220 uit productie werd genomen, dus moesten er volledig nieuwe worden ontwikkeld. En Don Law Racing had daar de originele Bridgestone-testauto voor opgespoord en gerestaureerd: chassisnummer 004, één van vijf met de hand gebouwde Jaguar-prototypes.

LEES OOK: VOOR U GEVONDEN – JAGUAR XJR-15 MET RACE-V12

Normaal gesproken is het ontwikkelingsproces van een band geheim, maar deze keer heeft Bridgestone openheid van zaken gegeven voor de documentaire The Legend Lives On. Die ‘Legend’ is natuurlijk de Jaguar XJ220, waarvan tussen 1992 en 1994 271 exemplaren zijn gebouwd. Hij werd ooit gepresenteerd met een V12, maar kreeg uiteindelijk het twinturbo V6-blok uit de Austin Metro 6R4. De XJ220 was 550 pk en 644 Nm sterk en haalde daarmee een recordsnelheid van 349 km/h (217,10 mph). Hij was daarmee van 1994 tot en met 1999 de snelste productieauto ter wereld. Tot de McLaren F1 het record afpakte met een top van 386 km/h.