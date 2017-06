Elektrische Hyundai Kona moet beste in zijn klasse zijn

Van de Hyundai Kona komt komend jaar ook een elektrische variant. De elektrische SUV maakt deel uit van Hyundai’s elektro-offensief, dat tot nu toe bestaat uit de IX35 Fuel Cell en Ioniq-familie.

Breed inzetten

Wat is de aandrijflijn van de toekomst? Dat is een vraag die nog geen antwoord kent. Vandaar dat het Hyundai-concern op een zo breed mogelijk spectrum van aandrijflijnen inzet. De Zuid-Koreanen blijven trouw aan de benzine- en dieselmotor en introduceren daarnaast hybride, stekkerhybride en elektrische aandrijflijnen met batterij of waterstof.

Offensief

In dat productoffensief zijn de Ioniq Hybrid, Ioniq Plug-in Hybrid, Ioniq Electric en IX35 Fuel cell voorgesteld en inmiddels ook te koop. De volgende auto van het merk is de elektrische Hyundai Kona. Dat model komt volgend jaar. De fabrikant was tijdens de lancering van de fonkelnieuwe Kona in eerste instantie wat terughoudend over de komst van die elektrische variant. Naarmate de introductie-avond vorderde kwam er meer informatie naar buiten.

Grootste batterij

Met de Kona Electric, zoals de versie vermoedelijk gaat heten, gaat Hyundai de strijd aan met onder andere de Nissan Leaf-II, de Opel Ampera-e en de Volkswagen e-Golf. De Zuid-Koreanen willen voor de Kona echter een grotere accucapaciteit en actieradius dan die auto’s. Het merk spreekt dan ook over een batterij met een capaciteit van meer dan 60 kWh tegen Autovisie. Daarmee wordt het accupakket iets groter dan dat van de Ampera-e en tweede generatie Leaf. Als reikwijdte noemt de fabrikant meer dan 500 km, vergelijkbaar met de range van de Opel. Die range mag dan ongeveer gelijk zijn, de Kona moet wel sneller op te laden zijn.

Grootste Aziaat

Hyundai, dat het grootste Aziatische merk in Europa in 2021 wil zijn, zal de komende vijf jaar dertig nieuwe modellen en varianten introduceren, waarvan een belangrijk deel geëlektrificeerd zal zijn. Tot de nieuwkomers behoort ook de volgende generatie waterstofauto, die vermoedelijk al komend jaar wordt geïntroduceerd.