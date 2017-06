Nieuwe Hyundai Kona smoelt meer dan goed

Van de ene compacte SUV naar de andere. Gisteravond liet Citroën de C3 Aircross de vrije loop en vandaag onthult Hyundai de Kona. Een model dat een totaal andere uitstraling heeft dan zijn Franse tegenstrever. Meer agressief dan vriendelijk.

Vooruit, de achterkant van de Hyundai is een beetje anoniem, maar die grote zwarte vlakken rond de wielkasten en die expressieve neus maken dat meer dan goed. De snuit van Kona maakt indruk, met zijn diepe grille, zijn geknepen ogen en die ‘brievenbus’ tussen de units van de dagrijverlichting. Hyundai levert zijn nieuweling in tien kleuren, die zijn te combineren met een zwart dak of een donkergrijs dak. Het interieur van de Kona is weliswaar minder spannend, maar krijgt wel kleurige accenten mee (oranje, rood of geelgroen).

De Koreaanse SUV meet bijna 4,17 meter in de lengte, 1,80 meter in de breedte, 1,55 meter in de hoogte en heeft een wielbasis van 2,60 meter. Zijn bagageruimte meet standaard 361 liter, maar is te vergroten naar 1143 liter door de achterbank neer te klappen (verhouding 60:40). De Kona wordt leverbaar met 16 inch stalen wielen of lichtmetaal in de maten 16, 17 of 18 inch.

In eerste instantie is er de keuze uit twee benzinemotoren: een 1.0 T-GDI met 120 pk en 172 Nm (voorwielaandrijving, handgeschakelde zesbak) en een 1.6 T-GDI met 177 pk en 265 Nm (vierwielaandrijving, zeventraps automaat met dubbele koppeling). Pas volgend jaar komen er ook twee dieselvarianten van de Kona op de markt. Beide hebben motoren met een inhoud van 1,6 liter, maar de ene levert 115 pk (voorwielaandrijving, handgeschakelde zesbak) en de andere levert 136 pk en 320 Nm koppel (voor- of vierwielaandrijving, zeventrapsautomaat met dubbele koppeling).

Wat elektronische systemen betreft, zet de Kona in op onder meer een head-up display en veiligheidsassistenten als Autonomous Emergency Braking, Lane Keep Assist System, Driver Attention Alert, High Beam Assist, Blind Spot Detection System en Rear Cross Traffic Alert. En natuurlijk zijn er een aantal infotainmentsystemen met genoeg connectiviteitsmogelijkheden. Optioneel is een inductielader voor smartphones. De Hyundai Kona komt in het najaar op de Nederlandse markt.