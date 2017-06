Kia heeft productieplaatsen Venga nodig

Het gat dat de Venga in de fabriek te Zilina (Slowakije) zal achter laten wanneer volgend jaar de productie van de hoge hatchback stopt, wordt opgevuld door de Cee’d en Sportage.

Volgens een insider kan Kia meer exemplaren van de Sportage verkopen dan het nu bouwt, terwijl het merk hoge verwachtingen heeft van de volgende generatie Cee’d die volgend jaar voor het eerst zijn gezicht laat zien. Met beide modellen kan Kia de complete productieplaatsen vullen, die het nu verdeeld over drie types.

Uitstervend soort

Voor de Venga staat geen directe opvolger gepland. Het merk ziet een daling in de afzet, terwijl de markt minder om MPV’s en hoge hatchbacks in het B-segment vraagt. Kia is overigens wel tevreden over de huidige verkoopcijfers. Concurrenten als Citroën (C3 Picasso), Opel (Meriva) en Nissan (Note) verlaten het segment, waardoor de Venga een van de weinig modellen in het marktsegment is en een deel van de overgebleven klanten aantrekt.

Alternatief

De Stonic kan gezien worden als alternatief voor de Venga, al benadrukt de autobouwer dat de Stonic niet de opvolger van de Venga is. De twee zullen ten minste een jaar naast elkaar worden geleverd. Overigens bouwt Kia de Stonic in Korea, waarvoor de fabriek die ook de technisch identieke Rio vervaardigd.