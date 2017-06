Porsche 911 GT2 RS: 700 pk op de achterwielen!

We (jullie) zijn ermee doodgegooid de laatste tijd. Met de Porsche 911 GT2 RS. En nu is de 700 pk sterke steroïdenbom uit Stuttgart dan toch eindelijk officieel onthuld.

Want inderdaad, de nieuwe GT2 RS haalt 700 pk en 750 Nm uit zijn 3,8 liter twinturbo zescilinder boxermotor. Daarmee is hij de krachtigste Porsche 911 ooit. En hij profiteert niet eens van vierwielaandrijving, want alle 700 moorddadige pk’s gaan naar de achterwielen. De 1470 kilogram wegende GT2 RS gaat ermee in 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h en in 8,3 seconden van stilstand naar 200 km/h. Zijn top ligt op 340 km/h.

Intercooler met waterspray

De motor van de GT2 RS is verwant aan die van de 911 Turbo S (580 pk). Om tot 700 pk te komen, heeft de GT2 RS grotere turbo’s en een intercooler met waterspray. Zijn krachtbron is gekoppeld aan een zeventraps PDK-automaat met dubbele koppeling. Het uitlaatsysteem van de GT2 RS is van titanium, wat een gewichtsbesparing van 7 kilogram oplevert ten opzichte van de Turbo S.

De GT2 RS is daarbij ingesteld op circuitgebruik (er komt geen ‘gewone’ GT2). Hij heeft keramische remmen, achterwielsturing, 20 inch wielen voor, 21 inch wielen achter en een carrosserie die grotendeels is opgebouwd uit met koolstofvezel versterkt kunststof. Bovendien is er een Weissach-pakket leverbaar, dat de extreme 911 nog eens 30 kilogram lichter maakt.

LEES OOK: ALLE LIEFHEBBERS VERZAMELEN – PORSCHE 911 TURBO S EXCLUSIVE SERIES

In het interieur vinden we rood Alcantara terug, zwart leer en koolstofvezel accenten. Standaard zijn de Connect Plus-module en de Porsche Track Precision-app, waarmee rijdata op een smartphone te registreren is. Met het optionele Chrono-pakket is ook mogelijk om rondetijden op te slaan en te evalueren.

911 GT2 RS Chronograaf

Tot slot heeft Porsche Design samen met Porsche Motorsport een 911 GT2 RS Chronograaf ontwikkeld. Dit horloge is alleen beschikbaar voor eigenaren van een GT2 RS en kost 9450 euro. De Porsche 911 GT2 RS zelf is vanaf december leverbaar voor minimaal 354.300 euro. Het Weissach-pakket is er pas vanaf begin 2018.