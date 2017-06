Porsche 911 GT2 RS zomaar onthuld op E3-gamebeurs

Kijk eens wie we daar hebben! Het is de gloednieuwe Porsche 911 GT2 RS. En hij staat niet op een autobeurs, maar op de Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles.

Hij werd voorgesteld tijdens de persconferentie van Microsoft. De Porsche 911 GT2 RS staat namelijk op de cover van de aankomende Xbox One- en pc-game Forza Motorsport 7. Het spel komt op 3 oktober uit voor de Xbox One en de pc en maakt op 7 november zijn debuut op de nieuwe Xbox One X-console.

“De Porsche 911 GT2 RS staat op de cover van de aankomende Xbox One-game Forza Motorsport 7”

Wanneer de 911 GT2 RS bij de Porsche-dealers staat, is niet bekend, maar wie er een wil, heeft er vast al een besteld. Het model krijgt een 3,8 liter twinturbo zescilinder boxermotor met waterinjectie en levert volgens Porsche “meer dan 650 pk en 750 Nm”. Daarmee gaat de 911 GT2 RS in minder dan 3,0 seconden naar 100 km/h, in 9,0 seconden naar 200 km/h en haalt hij een top van ruim 340 km/h.

LEES OOK: PORSCHE GAAT 911 R-SPECULANTEN HARD AANPAKKEN

De vorige 911 GT2 RS was van de 997-generatie en schopte het tot een vermogen van 620 pk. Net als in dat model gaat ook de kracht in de nieuwe GT2 RS alleen naar de achterwielen. Qua uiterlijk doet die laatste een beetje denken aan de GT3 RS, maar differentieert zich met enorme luchtinlaten in de neus, twee zogenoemde NACA ducts in de kofferklep en veel ‘naakt’ koolstofvezel.