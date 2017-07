Aston Martin-soapbox: Denk de V8-sound er zelf even bij

Aston Martin won dit jaar de LMGTE Pro-klasse op Le Mans, maar moest in de Red Bull Soapbox Race genoegen nemen met de tweede plaats. Deze kleine V8 Vantage GTE kreeg waarschijnlijk een net iets te slap duwtje.

Van Le Mans-coureurs Darren Turner en Jonathan Adam nog wel. Want de mannen mochten van Aston Martin niet achter het stuur van de soapbox-Aston plaatsnemen. De 24 seconden durende sprint van de Ally Pally-heuvel in Londen af is daarvoor veel te gevaarlijk, grapt het merk. Dus werd de eer aan Aston Martin-technicus Alex Summers gegund.

Hij zette afgelopen zondag een tijd neer die goed was voor de tweede plek. Al zal ook het juryrapport hebben meegespeeld, want traditiegetrouw gaat het bij soapboxraces ook om de originaliteit van het voertuig. Er deden dan ook vreemde racertjes mee. Een BB-8 uit Star Wars (dat kleine bolle robotje), een Donald Trump in een badkuip en een op zijn kant liggende Kliko.