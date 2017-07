Dit is ‘em: Tesla bouwt eerste Model 3

Afgelopen vrijdag zou de eerste Tesla Model 3 van de band rollen. Dat werd zondag. Gisteren twitterde Elon Musk dat nummer één klaar was, maar nog langs de kwaliteitscontrole moest. En dit is ‘em.

‘Production unit 1’, zoals Musk de auto noemt, is besteld door Tesla-bestuurslid Ira Ehrenpreis. Die deed de order echter over aan Musk zelf, als cadeau voor diens 46ste verjaardag. Ehrenpreis krijgt nu het tweede productie-exemplaar.

“Vanaf 2018 moet de jaarproductie op 500.000 auto’s komen te liggen”

Zo’n 400.000 mensen hebben een pre-order geplaatst voor een Model 3. De eerste dertig auto’s worden op 28 juli aan hun kopers overhandigd. Daarna moet de productie van de elektrische BMW 3 Serie-concurrent snel omhoog.

Musk denkt dat het mogelijk is om 100 exemplaren te bouwen in augustus, 1500 in september en 20.000 in december. Vanaf 2018 moet de Model 3-jaarproductie op 500.000 auto’s komen te liggen.

LEES OOK: TESLA HAALT 1 MILJARD DOLLAR OP VOOR MODEL 3-PRODUCTIE

Tesla maakt nog geen winst, maar de aandelenkoers van het bedrijf is de laatste tijd flink gestegen (en ook weer wat gedaald). Beleggers anticiperen op het succes van de Model 3. Qua beurswaarde is Tesla nu de op drie na ‘grootste’ autofabrikant. Alleen Toyota, Daimler en Volkswagen zijn groter.